Die Finanzmarktaufsicht (FMA) befand kürzlich, dass die Erste Asset Management (EAM) mehrere Verstöße gegen die Veranlagungsbestimmungen im Investmentfondsgesetz (lies hier nach) begangen hat. Macht 105.000 Euro, die die EAM bereits überwiesen hat. Die EAM hatte bei einer weitaus höheren Strafe im Jahr 2020 - damals ging es um 279.200 Euro - Einspruch erhoben, der allerdings kaum fruchtete, bis auf die Strafherabsetzung auf 239.200 Euro im Jahr 2022.198.100 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
