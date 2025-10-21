Die MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4) hat im dritten Quartal das bereinigte EBITDA um 80 Prozent auf 67,4 Millionen Euro gesteigert. Das mittelständische Familienunternehmen profitiert von der starken Entwicklung bei Friedrich Vorwerk und DTS. Die bereinigte EBITDA-Marge kletterte um 8,7 Prozentpunkte auf 21,2 Prozent. Deutliches Wachstum über neun Monate: Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 6,5 Prozent auf 316,8 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten wuchs das bereinigte EBITDA um 54 Prozent auf 143,7 Millionen Euro. Der Umsatz legte um knapp 13 Prozent auf 862,3 Millionen Euro zu. Die bereinigte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
