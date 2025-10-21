Der Softwarespezialist Mensch und Maschine (ISIN: DE0006580806) hat die Umstellung seines Geschäftsmodells erfolgreich gemeistert. Trotz rückläufiger Umsätze glänzt das Unternehmen mit deutlich verbesserten Margen. Die EBIT-Rendite schnellte von 14,1 auf 21,0 Prozent in die Höhe. Das zeigt: Hier wurde ein wichtiger strategischer Schritt vollzogen. Mit dem zweitstärksten Neunmonatsergebnis der Firmengeschichte beweist der CAD/CAM/BIM-Spezialist seine Stärke. Autodesk-Umstellung drückt auf Umsatz: Die Zahlen für die ersten neun Monate fallen auf den ersten Blick durchwachsen aus. Der Umsatz sank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
