Der DAX präsentiert sich weiter in einer starken Verfassung. Im heutigen Handel hatten robuste Quartalsbilanzen und Ausblicke von US-Unternehmen dem deutschen Leitindex Schwung verliehen. Die Ergebnisse stimmten die Anleger mutig für die Berichtssaison, die in diesen Tagen zunächst in den Vereinigten Staaten Fahrt aufnimmt. So setzte sich der DAX weiter von der 24.000-Punkte-Marke ab. Über diese war der deutsche Leitindex zum Wochenauftakt schwungvoll zurückgekehrt. Aus dem Handel ging er am Dienstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär