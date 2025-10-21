IFF (NYSE: IFF) ein Weltmarktführer für Aromen, Duftstoffe, Lebensmittelzutaten, Gesundheits- und Biowissenschaften hat eine strategische Zusammenarbeit mit BASF bekannt gegeben, einem der größten Chemieunternehmen der Welt und Marktführer im Bereich nachhaltiger Produktinnovationen. Das Ziel dieser Zusammenarbeit besteht darin, die Entwicklung der Technologieplattform Designed Enzymatic Biomaterials von IFF zu beschleunigen und Enzymtechnologien der nächsten Generation für Textil- und Geschirrreinigung, Körperpflege sowie industrielle Reinigungsanwendungen zu entwickeln.

Die Partnerschaft bringt zwei Branchenführer mit einer gemeinsamen Vision zusammen: die Entwicklung leistungsstarker, nachhaltiger Lösungen, die den sich verändernden Ansprüchen der Verbraucher und Märkte Rechnung tragen. Durch die Kombination der hervorragenden Chemiekompetenz und der Expertise in den Bereichen Biotechnologie und Protein-Engineering von IFF und BASF soll die Partnerschaft bahnbrechende Lösungen in großem Maßstab ermöglichen, die die Reinigungsleistung steigern, die Formulierungen für Körperpflegeprodukte optimieren, die Umweltbelastung reduzieren und den Übergang zu einer nachhaltigeren Zukunft unterstützen.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit BASF, um gemeinsam neue Potenziale auf dem Gebiet der Enzym- und Polymertechnologien zu heben", so Erik Fyrwald, CEO von IFF. "Dank unserer Partnerschaft können wir marktgerechte Lösungen entwickeln, die für die Industrie und die Umwelt gleichermaßen nachhaltigen Mehrwert schaffen."

"Diese Partnerschaft ist für beide Unternehmen ein strategisch wichtiger Schritt", so Michael Heinz, Vorstandsmitglied bei BASF. "Indem wir unsere Forschungs- und Entwicklungskompetenzen bündeln, schaffen wir die Grundlage, um für unsere Kunden schneller innovative Lösungen in großem Maßstab auf den Markt zu bringen."

Die gemeinsame Initiative wird sich auf innovative Enzymsysteme und biobasierte Polymere konzentrieren, mit denen Kunden eine überlegene Leistung erzielen und gleichzeitig den Ressourcenverbrauch senken können. Beide Unternehmen werden weiterhin unabhängig voneinander operieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit bewahren und gleichzeitig ihre komplementären Stärken nutzen, um Innovationen voranzutreiben und die Wahlmöglichkeiten für Kunden weltweit zu erweitern.

Warnhinweis gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-amerikanischen Bundeswertpapiergesetze. Diese Aussagen nehmen Bezug auf künftige Ereignisse oder Leistungen und beinhalten oft Begriffe wie "planen", "erwarten", "voraussehen", "beabsichtigen", "glauben", "werden", "können" und ähnliche Ausdrücke. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Risiken und Ungewissheiten erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen Ereignissen und Leistungen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

