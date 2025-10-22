WIEN, 22. Oktober 2025 - BAWAG Group gibt heute ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt. Die Geschäftsentwicklung der BAWAG Group blieb weiterhin stark, mit einem Nettogewinn in Höhe von 219 Mio. €, einem Gewinn je Aktie von 2,77 €, und einem Return on Tangible Common Equity von 27,8%. Das Ergebnis vor Risikokosten belief sich auf 354 Mio. € und die Cost-Income-Quote auf 36,1%. Dies resultierte in einem Nettogewinn von 630 Mio. €, einem Ergebnis je Aktie von 7,98 € und einem RoTCE von 26,9 % für die ersten neun Monate 2025.

Die CET1-Ratio lag bei 14,1 %, nach Abzug der abgegrenzten Dividende in Höhe von 346 Mio. € für die ersten neun Monate 2025. Nach der Durchführung des Aktienrückkaufs in Höhe von 175 Mio. € im dritten Quartal 2025 wurden 1,6 Millionen Aktien eingezogen. Die NPL-Ratio blieb weiterhin auf einem niedrigen Niveau und belief sich auf 0,8% zum Ende des dritten Quartals - dies spiegelt die anhaltend starke Qualität der Aktiva wider.

Die BAWAG Group erwartet, die Ziele für das Jahr 2025 zu übertreffen und bestätigt die mittelfristigen Ziele, die am 4. März 2025 im Rahmen des Investor Days präsentiert wurden.

Anas Abuzaakouk, CEO, kommentierte: "Wir haben ein weiteres starkes Quartalsergebnis erzielt, mit einem Nettogewinn von 219 Mio. €, einem Ergebnis je Aktie (EPS) von 2,77?€ und einer Eigenkapitalrendite (RoTCE) von 28?%. Die operative Entwicklung unserer Geschäftsbereiche war solide. Gleichzeitig bleiben wir in einem Marktumfeld, das unserer Einschätzung nach seit einiger Zeit von übermäßiger Kreditvergabe und nachlässiger Risikoprüfung geprägt ist, weiterhin geduldig und diszipliniert - mit 13,5?Mrd.?€ an Barmitteln, was 19?% unserer Bilanzsumme entspricht.

Im dritten Quartal haben wir unser Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 175 Mio. € abgeschlossen und anschließend 1,6 Millionen Aktien eingezogen. Damit beläuft sich die Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien auf 77 Millionen - ein Rückgang von 23?% seit unserem Börsengang im Jahr 2017.

Die Integration unserer jüngsten Akquisitionen verläuft äußerst erfolgreich. Beide Integrationen haben zudem als Katalysator für eine organisatorische Neuausrichtung gedient, während wir uns hin zu einer paneuropäischen und US-amerikanischen Bankengruppe entwickeln. Grundlage dieser Neuausrichtung ist ein "Digital-First"-Ansatz im Banking, ergänzt durch ein stark beratungsorientiertes Filialnetz. Ich bin äußerst stolz auf das, was wir als Team gemeinsam erreicht haben - und noch gespannter auf das, was vor uns liegt."

Starke Ergebnisse in den ersten neun Monaten 2025 als größere Unternehmensgruppe

in Mio. € Q3 '25 Veränderung ggü. Vorjahr (in %) YTD '25 Veränderung ggü. Vorjahr (in %) Operative Kernerträge 554,0 43 1.636,7 40 Nettozinsertrag 460,0 48 1.363,4 45 Provisionsüberschuss 94,0 22 273,3 20 Operative Erträge 554,6 41 1.640,3 41 Operative Aufwendungen -200,3 58 -604,6 59 Ergebnis vor Risikokosten 354,3 33 1.035,7 32 Regulatorische Aufwendungen -9,7 223 -29,7 170 Risikokosten -52,4 106 -163,6 97 Ergebnis vor Steuern 293,5 23 845,4 22 Nettogewinn 218,5 23 629,7 21 RoTCE 27,8 % 3,8 Pkte. 26,9 % 2,9 Pkte. CIR 36,1 % 3,8 Pkte. 36,9 % 4,3 Pkte. Ergebnis je Aktie (€) 2,77 23 % 7,98 21 % Liquidity Coverage Ratio (LCR) 201 % -59 Pkte. 201 % (59) Pkte.

Die Ergebnispräsentation ist unter https://www.bawaggroup.com verfügbar.

BAWAG Group wird den Earnings Call um 10:00 Uhr MESZ am 22. Oktober 2025 abhalten. CEO Anas Abuzaakouk und CFO Enver Sirucic werden die Ergebnisse präsentieren. Die Zugangsdaten zum Webcast werden auf unserer Website Finanzergebnisse | BAWAG Group veröffentlicht.

Über die BAWAG Group

Die BAWAG Group AG ist die börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien, Österreich und betreut über 4 Millionen Privat-, KMU- und Firmenkunden sowie Kunden des öffentlichen Sektors in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Irland, Großbritannien sowie den USA. Der Konzern bietet unter diversen Marken und über unterschiedliche Vertriebswege ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen an. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten und erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer Strategie.

Diese Aussendung sowie weitere Informationen, darunter auch Finanz- und sonstige Informationen für Investoren, sind auf der Investor-Relations-Website der BAWAG Group unter https://www.bawaggroup.com/IR verfügbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" über die Finanz- und Ertragslage, die Geschäftspläne und die zukünftige Entwicklung der BAWAG Group. Wörter wie "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "erwartet", "prognostiziert", "beabsichtigt", "plant", "rechnet mit", "kann", "wird", "sollte", "würde", "könnte" und andere ähnliche Ausdrücke sollen diese zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche Bedingungen, das regulatorische Umfeld, Kreditkonzentrationen, Lieferanten, Mitarbeiter, Technologie, Wettbewerb und Zinssätze. Die Empfänger werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten Ergebnissen abweichen können. Weder die BAWAG Group noch ihre verbundenen Unternehmen, Berater oder Vertreter haften in irgendeiner Weise (durch Fahrlässigkeit oder anderweitig) für Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Veröffentlichung bzw. ihres Inhalts oder in sonstiger Weise in Verbindung mit dieser Veröffentlichung ergeben. Die vorliegende Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und gilt weder gänzlich noch teilweise als Grundlage eines Vertrages oder Verpflichtung jeglicher Art. Diese Erklärung wurde ausdrücklich zu dem Zweck der Berufung auf "Safe-Harbor-Bestimmungen" aufgenommen.

Financial Community & Medien:

Jutta Wimmer (Head of Investor Relations and External Communication)

Tel: +43 (0) 5 99 05-22474

E-Mail: investor.relations@bawaggroup.com

Manfred Rapolter (External Communication Österreich)

Sascha Nottmeier (External Communication Deutschland)

E-Mail: communications@bawaggroup.com