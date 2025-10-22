Der DAX hat am Dienstag weiter leicht zulegen können. Aus dem Handel ging er mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 24.330,03 Zählern. Zum Start in den Mittwoch dürfte sich hier zunächst wenig tun. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen minimal im Plus bei 24.331 Zählern.Auf der Terminseite stehen heute einige Quartalszahlen auf dem Programm. Es berichten unter anderem UniCredit, Hermes, AT&T, Kering und am Abend nach US-Börsenschluss SAP, IBM, Tesla und Alcoa.Die Aktie von Adidas dürfte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
