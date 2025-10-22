Korrektur-Schock! Kritische Metalle wie Silber oder Gold durchlebten gestern eine 5 % Korrektur. Das ist in einem so steilen Aufwärtstrend nichts Ungewöhnliches, doch nun realisieren verwöhnte Rohstoffanleger, dass die Börse keine Einbahnstraße ist. Insbesondere, wenn viele Derivate im Spiel sind. Experten schätzen, dass derzeit die 150-fache Menge an Finanzprodukten auf Gold und Silber emittiert sind, wie es eine physische Belieferung erlauben würde. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
