Insiderinformation gem. Art 17 MAR H&R GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Geschäftszahlen für den Neunmonatszeitraum 2025 Geschäft gibt bei Umsatz und Ergebnis nach

EBITDA mit EUR 60,5 Mio. rund 8 Prozent unter Vorjahresniveau (Neunmonate 2024: EUR 65,9 Mio.) Salzbergen, 22. Oktober 2025. Die H&R GmbH & Co. KGaA (kurz: H&R KGaA; ISIN DE000A2E4T77) verzeichnet zum Ende des dritten Quartals 2025 einen Dämpfer bezüglich ihrer Absatz- und Ergebnisentwicklung. Das operative Konzernergebnis (EBITDA - Konzernergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag, sonstigen Finanzierungserträgen und -aufwendungen sowie Abschreibungen und Wertminderungen und Zuschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen) lag nach vorläufigen Berechnungen im dritten Quartal bei EUR 20,3 Mio. und damit unterhalb des Vorjahresvergleichsquartals (Q3-2024: EUR 24,8 Mio.). Gleichzeitig zeichnet sich damit für die ersten drei Quartale des laufenden Geschäftsjahres eine ergebnisseitige Wellenbewegung ab (EBITDA Q1-2025: EUR 22,4 Mio.; Q2-2025: EUR 17,7 Mio.). Die weiteren Ergebnisse im Einzelnen: Das EBIT schloss bei EUR 5,5 Mio. nach letztjährigen EUR 9,0 Mio. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag im dritten Quartal 2025 bei EUR 2,6 Mio. (Q3-2024: EUR 5,8 Mio.), beim Konzernergebnis der Aktionäre verbuchte die Gesellschaft EUR -0,7 Mio. (Q3-2024: EUR 3,5 Mio.). Die Umsatzerlöse im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres verringerten sich um 8,1 Prozent auf EUR 310,6 Mio. (Q3-2024: EUR 338,1 Mio.). In der Betrachtung des gesamten Neunmonatszeitraums 2025 erzielte der Konzern ein reduziertes vorläufiges EBITDA von EUR 60,5 Mio. (Neunmonate 2024: EUR 65,9 Mio.) und einen schwächeren Umsatz von EUR 963,7 Mio. (Neunmonate 2024: EUR 1.013,6 Mio.). Auch die übrigen Ergebnisebenen entwickelten sich verhalten: das EBIT für den Neunmonatszeitraum lag bei EUR 16,4 Mio. (Neunmonate 2024: EUR 20,6 Mio.). Ein vergleichbarer Trend auch beim Ergebnis vor Steuern (EBT), das sich auf EUR 7,5 Mio. beziffert (Neunmonate 2024: EUR 11,1 Mio.). Das Konzernergebnis der Aktionäre schloss bei EUR -0,4 Mio. (Neunmonate 2024: EUR 6,3 Mio.). Damit erwirtschaftete die H&R KGaA einen Fehlbetrag je Aktie von EUR -0,01. Mit einem Ergebnis von EUR -0,02 sorgte das dritte Quartal 2025 (Neunmonate 2024: EUR 0,17; Q3-2024: EUR 0,09) dafür, dass das Ergebnis zuletzt ins Minus drehte. Neben geringeren Einsatzstoffkosten prägte die gesamtwirtschaftliche Lage das Geschäftsvolumen von H&R. So machte sich über alle Segmente eine niedrigere Nachfrage bemerkbar. Das Segment ChemPharm REFINING lieferte erneut den wesentlichen Beitrag zum Ergebnis. Anders als noch seine beiden Vorgängerquartale 2025 performte das dritte Quartal 2025 mit einem EBITDA von EUR 13,7 Mio. (Q3-2024: EUR 15,3 Mio.) gleichwohl schwächer als das Vorjahresvergleichsquartal. Erfreulicher hingegen war die Sicht auf die gesamten Neunmonate: Mit EUR 40,7 Mio. (Neunmonate 2024: EUR 35,8 Mio.) lag die Segmentperformance auf einem verbesserten Niveau. Die Umsätze im Segment erreichten für den Neunmonatszeitraum EUR 597,0 Mio. (Neunmonate 2024: EUR 621,8 Mio.). Unsere internationalen Aktivitäten des Segments ChemPharm SALES verzeichneten mit EUR 9,0 Mio. im dritten Quartal und EUR 26,8 Mio. im Neunmonatszeitraum geringere operative Ergebnisse (Q3-2024: EUR 9,7 Mio.; Neunmonate 2024: EUR 30,8 Mio.). Die Umsätze im Neunmonatszeitraum blieben mit EUR 351,6 Mio. und mit EUR 114,5 Mio. im Quartal hinter dem Vorjahr (Neunmonate 2024: EUR 370,2 Mio.; Q3-2024: EUR 126,6 Mio.) zurück. Die stärksten Einbußen verzeichnete ein weiteres Mal das Segment KUNSTSTOFFE. Es erwirtschaftete für den Neunmonatszeitraum einen signifikant angestiegenen Fehlbetrag von EUR -3,7 Mio. (Neunmonate 2024: EUR 1,7 Mio.), der fast zur Hälfte durch das dritte Quartal 2025 verursacht wurde (Q3-2025: EUR -1,8 Mio.; Q3-2024: EUR 0,5 Mio.). Der Umsatz entwickelte sich mit EUR 27,6 Mio. bzw. EUR 8,8 Mio. ebenfalls rückläufig gegenüber den Vorjahresvergleichswerten (Neunmonate 2024: EUR 36,3 Mio.; Q3-2024: EUR 12,1 Mio.;), vor allem als Folge einer nach wie vor angespannten Lage der Automobilindustrie. Der operative Cashflow zeigte sich im Neunmonatszeitraum 2025 mit EUR 44,4 Mio. (Neunmonate 2024: EUR 53,8 Mio.) schwächer als im Vorjahresvergleichszeitraum. Obgleich bereits von einem niedrigeren Konzernergebnis ausgehend, wurde er unterjährig vor allem durch die geringeren Einsatzstoffkosten und den dadurch reduzierten Net Working Capital - Einsatz entlastet. Im dritten Quartal 2025 betrug er hingegen in Summe deutlich reduzierte EUR 19,8 Mio. (Q3-2024: EUR 48,3 Mio.), der Free Cashflow betrug EUR 3,8 Mio. (Q3-2024: EUR 36,2 Mio.). Zum Stichtag des Neunmonatszeitraums lag der Free Cashflow bei EUR 8,8 Mio. nach EUR 17,6 Mio. im Vorjahr. Die Bilanzsumme verringerte sich im Vergleich zum 31. Dezember 2024 von EUR 1.014,8 Mio. auf EUR 983,6 Mio. Das Eigenkapital gab im gleichen Zeitraum von EUR 468,6 Mio. auf EUR 452,1 Mio. nach. Per 30. September 2025 betrug die Eigenkapitalquote der Gesellschaft 46,0 % (31. Dezember 2024: 46,2 %). Seit dem Sommer hat sich die Geschäfts- und Ertragsentwicklung der Gesellschaft leicht erholt, aber die insgesamt optimistischeren Erwartungen dennoch nicht erfüllt. Insgesamt liegt H&R damit auf Kurs der zuletzt auf EUR 77,0 Mio. reduzierten unteren Spanne für das prognostizierte EBITDA. Präzisierungen werden gegebenenfalls im weiteren Jahresverlauf erfolgen. Die endgültigen Finanzzahlen sowie weitere Informationen zur bisherigen Geschäftsentwicklung 2025 werden wie geplant am 14. November 2025 in der Quartalsmitteilung veröffentlicht. Kontakt:

H&R GmbH & Co. KGaA, Leiter Investor Relations / Kommunikation, Ties Kaiser

Neuenkirchener Straße 8, 48499 Salzbergen

Tel.: +49 40 43218-321, Fax: +49 40 43218-390

Mail: ties.kaiser@hur.com

www.hur.com Die H&R GmbH & Co. KGaA:

Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte H&R GmbH & Co. KGaA ist als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Basis fossiler, biobasierter, synthetisierter und recycelter Kohlenwasserstoffe und in der Produktion von Präzisions-Kunststoffteilen tätig. Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen:

