22. Oktober 2025 - Tesoro Gold Limited (Tesoro oder das Unternehmen) (ASX: TSO, OTCQB: TSORF, FSE: 5D7) freut sich, bedeutende Analyseergebnisse aus laufenden Diamantbohrungen beim El Zorro Goldprojekt in Chile (El Zorro oder das Projekt) bekannt zu geben.

Tesoro führt derzeit drei gleichzeitige, vollständig finanzierte Diamantbohrprogramme mit einer Gesamtlänge von etwa 38.000 m durch:

- Infill-Bohrungen: Etwa 20.000 Meter zur Unterstützung der Arbeitsbereiche der Machbarkeitsvorstudie (PFS).

- Erweiterungsbohrungen: Etwa 6.000 m zur Definition und Erweiterung flacher nördlicher und südlicher Erweiterungen sowie zur Erprobung von Tiefenerweiterungen der bestehenden Ternera-Lagerstätte.

- Bohrungen zur Entdeckung neuer Lagerstätten: Gebietsübergreifende Bohrungen von etwa 12.000 m, konzentriert auf vorrangige, bisher unerkundete Ziele sowie Anschlussbohrungen an frühere Ergebnisse bei Kitsune, Calderillas und Toro Blanco.

Bis heute liegen die Ergebnisse der ersten elf Bohrlöcher vor (drei Infill- und acht Erweiterungsbohrungen), die die erste Serie von Analysedaten aus den laufenden Kampagnen darstellen (siehe Abbildung 1 und Tabelle 1). Diese ersten Ergebnisse zeigen breite Intervalle hochgradiger Goldmineralisierung aus beiden Programmen.

Derzeit sind vier Diamantbohranlagen in den Infill- und Erweiterungsbohrprogrammen im Einsatz, deren Abschluss bis Ende des ersten Quartals des Kalenderjahres 2026 erwartet wird.

Die Neuentdeckungsbohrungen haben bei La Brea begonnen, den ersten Bohrlöchern bei diesem vorrangigen, gebietsübergreifenden Ziel (siehe Abbildungen 2 und 3).

HIGHLIGHTS

Infill-Bohrungen

Bemerkenswerte Analyseergebnisse umfassen:

- 43,08 m mit 1,98 g/t Au ab 476,00 m (ZDDH0385), einschließlich:

5,87 m mit 7,86 g/t Au ab 510,88 m.

- 80,20 m mit 0,93 g/t Au ab 118,80 m (ZDDH00389), einschließlich:

31,42 m mit 1,62 g/t Au ab 163,08 m.

Erweiterungsbohrungen

Flache, hochgradige Goldmineralisierung wurde in der nördlichen Erweiterung von Ternera durchschnitten; Bohrloch ZDDH0387 ergab:

- 10,06 m mit 1,70 g/t Au ab 59,74 m (ZDDH0387), einschließlich:

2,21 m mit 7,20 g/t Au ab 69,59 m.

Neuentdeckungsbohrungen

- Erkundungsbohrloch beim Ziel La Falda abgeschlossen.

- Bohrungen laufen derzeit beim vorrangigen Ziel La Brea, das derzeit auf fünf Bohrlöcher mit insgesamt etwa 1.200 m angesetzt ist; Analyseergebnisse werden innerhalb von 4-6 Wochen erwartet.

Tesoro Managing Director, Zeff Reeves, kommentierte:

"Nach der jüngsten Kapitalerhöhung sind wir nun vollständig finanziert, um eine umfangreiche Bohrphase zu beginnen, die das Potenzial des gesamten El Zorro Goldprojekts weiter erschließen soll. Die Bohrungen laufen im Rahmen eines schnellen Infill-Programms bei Ternera, um die bestehende MRE aufzuwerten und die PFS-Arbeitsströme, die bereits weit fortgeschritten sind, zu untermauern.

"Wir haben umfangreiche Explorationsprogramme in der Nähe der Lagerstätte und im gesamten Distrikt gestartet, um in den kommenden Monaten mehrere zusätzliche hochwertige Zielgebiete zu testen. Wir sind fest davon überzeugt, dass El Zorro das geologische Potenzial hat, mehrere Goldlagerstätten zu beherbergen, und diese Explorationsprogramme werden parallel zu den Entwicklungsarbeitsströmen bei Ternera laufen.

Die heutigen Ergebnisse tragen nicht nur zur Risikominderung des Projekts bei, sondern zeigen auch das starke Potenzial, die flache Mineralisierung nördlich und südlich der bestehenden Ternera-Lagerstätte zu erweitern."

Autorisierte Veröffentlichung durch den Vorstand von Tesoro Gold Ltd.

Über Tesoro

Tesoro Gold Limited hat das erste intrusive Goldsystem ("Intrusive Related Gold System") in Chile entdeckt und definiert. Die Entdeckung von Ternera mit 1,82 Mio. Unzen befindet sich in der Küstenkordillere (Coastal Cordillera) Chiles. Die Region der Küstencordillera beherbergt mehrere Weltklasse-Kupfer- und Goldbergwerke, verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur, erfahrene Dienstleister und qualifizierte Bergbaufachkräfte.

Große Teile der Küstenkordillere bleiben aufgrund der fragmentierten Eigentumsverhältnisse von Bergbaukonzessionen unerforscht. Tesoro ist es jedoch durch sein lokales Netzwerk und seine Erfahrung gelungen, die Rechte am gebietsübergreifenden Goldprojekt El Zorro im Einklang mit der Unternehmensstrategie zu sichern. Die zu 95 % im Besitz von Tesoro befindliche chilenische Tochtergesellschaft hält 95,4 % des El Zorro Goldprojekts (siehe ASX-Mitteilung vom 12. August 2025).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und Einschätzungen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen - einschließlich Prognosen, Schätzungen und Vorhersagen - dienen ausschließlich als allgemeine Orientierungshilfe und sollten nicht als Hinweis oder Garantie für zukünftige Leistungen verstanden werden. Sie beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten, Annahmen, Eventualitäten und andere wesentliche Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, sich ohne Vorankündigung ändern können und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Die vergangene Performance ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung, und es wird keine Zusicherung oder Garantie für die Erreichung oder Angemessenheit der in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Prognosen abgegeben. Nichts in dieser Mitteilung oder in den Ihnen zugänglich gemachten Informationen stellt eine Zusicherung, Darstellung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die vergangene, gegenwärtige oder zukünftige Leistung von Tesoro Gold dar oder darf als solche angesehen werden.

Erklärung der sachkundigen Personen

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen, die sich auf Mineralressourcen beziehen, basieren auf Daten, die von Herrn Lynn Widenbar (B.Sc. (Hons) Geologie, M.Sc., FAusIMM, MAIG) zusammengestellt wurden - einer sachkundigen Person, die Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy ist. Herr Widenbar handelt als unabhängiger Berater von Tesoro Gold Limited. Herr Widenbar verfügt über ausreichende Erfahrung, die in Bezug auf den Stil der Mineralisierung, die Art der betrachteten Lagerstätte sowie die durchgeführte Tätigkeit relevant ist, um als sachkundige Person gemäß der 2012-Ausgabe des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu gelten. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in diesem Bericht enthaltenen Angaben wesentlich beeinflussen, und dass die Form und der Inhalt, in denen die Feststellungen der sachkundigen Person präsentiert werden, nicht wesentlich von der ursprünglichen Mitteilung vom 4. August 2025 abweichen. Alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in jener Mitteilung zugrunde liegen, gelten weiterhin und haben sich nicht wesentlich geändert. Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Daten, die von Herrn Zeffron Reeves (B.App.Sc. (Hons) Angewandte Geologie, MBA, MAIG) zusammengestellt wurden. Herr Reeves ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists sowie Direktor und Aktionär des Unternehmens. Herr Reeves verfügt über ausreichende einschlägige Erfahrung, die in Bezug auf den Stil der Mineralisierung, die Art der betrachteten Lagerstätte und die ausgeübte Tätigkeit relevant ist, um als sachkundige Person gemäß der 2012-Ausgabe des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten. Herr Reeves stimmt der Aufnahme der auf diesen Informationen basierenden Inhalte in diesen Bericht in der Form und im Kontext, in denen sie erscheinen, ausdrücklich zu.

