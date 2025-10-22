Netflix legte am gestrigen Dienstag (21. Oktober) die mit Spannung erwarteten Ergebnisse für das 3. Quartal 2025 vor. Nachdem der Bericht zum 2. Quartal eher durchwachsen ausfiel, hoffte man am Markt auf Lichtblicke im Q3-Bericht. Die erste Reaktion auf die Q3-Daten lässt jedoch vermuten, dass die Marktakteure nicht sonderlich zufrieden waren.Q3-Daten im Fokus Netflix gab den Umsatz im 3. Quartal 2025 mit 11,510 Mrd. US-Dollar an, nach 9,825 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de