EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: KION GROUP AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die KION GROUP AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.10.2025
Ort: https://berichte.kiongroup.com/2025/zb/3/services/downloads.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.10.2025
Ort: https://reports.kiongroup.com/2025/ir/3/services/downloads.html
22.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|KION GROUP AG
|Thea-Rasche-Straße 8
|60549 Frankfurt/Main
|Deutschland
|Internet:
|www.kiongroup.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2216932 22.10.2025 CET/CEST
© 2025 EQS Group