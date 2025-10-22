Der skandinavische Elektronikdienstleister Kitron wird am morgigen Donnerstag (23. Oktober) die Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal vorlegen. Im Vorfeld der Eckdaten für das Q3 zieht der AKTIONÄR-Hot-Stock aus Ausgabe 06/25 weiter an und profitiert nach wie vor von einem gemeldeten Großauftrag zu Wochenbeginn.Die Analysten rechnen mit einem Quartalsumsatz in Höhe von 173,2 Millionen Euro (Vorjahr: 145,1 Millionen Euro). Das EBIT soll sich bei knapp 16 Millionen Euro einfinden nach 10,7 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
