PTA-News: a.i.s. AG: Information zum Börsenhandel und Ausrichtungsabsicht

Mittwoch, 22.10.2025
Das Comeback des Goldrauschs - diesmal ausgelöst durch eine Währungskrise
WKN: 649290 | ISIN: DE0006492903 | Ticker-Symbol: LUM
30.11.22 | 08:31
22.10.2025 21:33 Uhr
a.i.s. AG: Information zum Börsenhandel und Ausrichtungsabsicht

Berlin (pta000/22.10.2025/21:00 UTC+2)

Die a.i.s. AG gibt bekannt, dass eine wesentliche Hürde zur Wiederaufnahme des Börsenhandels erfolgreich beseitigt werden konnte. Damit ist ein wichtiger Schritt zur wirtschaftlichen Etablierung des Unternehmens erfolgt.

Ziel der a.i.s. AG ist es, sich als innovativer Anbieter im Bereich der Künstlichen Intelligenz und digitalen Tools in verschiedenen Branchen zu positionieren. Die im Januar 2024 beschlossene Umwandlung der AG in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) unterstützt diese strategische Neuausrichtung und ermöglicht es dem Unternehmen, technologische Lösungen von Immobilien über Mobilität bis hin zu Energie im Sinne der "Smart City"-Initiative zu entwickeln.

Das Unternehmen erwartet, dass der Börsenstandort in der EU die Umsetzung der geplanten Prozesse beschleunigen wird. Durch die gezielte Kombination internationaler Kapitalgeber mit deutschem und europäischem Engineering soll die a.i.s. AG zur A.I.S. AG ("Artificial Intelligence SYSTEM") weiterentwickelt werden. Als technologieorientierte Plattform plant das Unternehmen, künftig innovative Produkte für Unternehmen und Projekte bereitzustellen, sobald die Notierung an der Börse erfolgt ist.

Die Umsetzung der Umwandlung soll auf der bevorstehenden Hauptversammlung beschlossen werden.

Aussender:      a.i.s. AG 
           Friedrichstraße 171 
           10117 Berlin 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Dr. Johan Bendien 
Tel.:         +49 30 30366 0502 
E-Mail:        h.bendien@ais-ag.eu 
Website:       www.ais-ag.eu 
ISIN(s):       DE0006492903 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart

