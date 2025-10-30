DJ PTA-CMS: a.i.s. AG: Wiederaufnahme des Börsenhandels

Sonstige Kapitalmarktinformationen gemäß -- 50 WpHG

a.i.s. AG: Wiederaufnahme des Börsenhandels

Berlin (pta000/30.10.2025/07:25 UTC+1)

Der Börsenhandel wurde am 29.10.2025 um 11.47 wieder aufgenommen.

Die a.i.s. AG wird sich, wie berichtet, als innovativer Anbieter im Bereich Künstlicher Intelligenz und digitale Tools in verschiedenen Branchen positionieren um Firmen bei der technischen Transformation zu unterstützen. Die im Januar 2024 beschlossene Umwandlung der AG in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) unterstützt diese strategische Neuausrichtung und ermöglicht es dem Unternehmen, Lösungen von Immobilien über Mobilität bis hin zu Energie im Sinne der "Smart City"-Initiative zu entwickeln.

