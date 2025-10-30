Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 30.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Weltweiter Kaliboom treibt Nachfrage - ACM positioniert sich im 93,5 Mrd. USD-Markt bis 2032!!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 649290 | ISIN: DE0006492903 | Ticker-Symbol: LUM
Frankfurt
30.10.25 | 08:34
0,200 Euro
+81,82 % +0,090
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
A.I.S AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
A.I.S AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
30.10.2025 07:57 Uhr
193 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-CMS: a.i.s. AG: Wiederaufnahme des Börsenhandels

DJ PTA-CMS: a.i.s. AG: Wiederaufnahme des Börsenhandels

Sonstige Kapitalmarktinformationen gemäß -- 50 WpHG

a.i.s. AG: Wiederaufnahme des Börsenhandels

Berlin (pta000/30.10.2025/07:25 UTC+1)

Der Börsenhandel wurde am 29.10.2025 um 11.47 wieder aufgenommen.

Die a.i.s. AG wird sich, wie berichtet, als innovativer Anbieter im Bereich Künstlicher Intelligenz und digitale Tools in verschiedenen Branchen positionieren um Firmen bei der technischen Transformation zu unterstützen. Die im Januar 2024 beschlossene Umwandlung der AG in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) unterstützt diese strategische Neuausrichtung und ermöglicht es dem Unternehmen, Lösungen von Immobilien über Mobilität bis hin zu Energie im Sinne der "Smart City"-Initiative zu entwickeln.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      a.i.s. AG 
           Friedrichstraße 171 
           10117 Berlin 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Dr. Johan Bendien 
Tel.:         +49 30 30366 0502 
E-Mail:        h.bendien@ais-ag.eu 
Website:       www.ais-ag.eu 
ISIN(s):       DE0006492903 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1761805500197 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2025 02:25 ET (06:25 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.