Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 29.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Die 80-Milliarden-Dollar-Nuklear-Renaissance: Warum Uran der heißeste Sektor der Welt ist
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 649290 | ISIN: DE0006492903 | Ticker-Symbol: LUM
Frankfurt
29.10.25 | 12:15
0,005 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
A.I.S AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
A.I.S AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
29.10.2025 15:15 Uhr
102 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-News: a.i.s. AG: Wiederaufnahme des Börsenhandels

DJ PTA-News: a.i.s. AG: Wiederaufnahme des Börsenhandels

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

a.i.s. AG: Wiederaufnahme des Börsenhandels

Berlin (pta000/29.10.2025/14:40 UTC+1)

Die a.i.s. AG meldet heute, dass wir die Wiederaufnahme des Börsenhandels heute erreicht haben. Die Aktie ist ab sofort wieder an der Frankfurter Börse handelbar. Das Unternehmen hat daher einen entscheidenden Punkt seiner Restrukturierung beenden können.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      a.i.s. AG 
           Friedrichstraße 171 
           10117 Berlin 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Dr. Johan Bendien 
Tel.:         +49 30 30366 0502 
E-Mail:        h.bendien@ais-ag.eu 
Website:       www.ais-ag.eu 
ISIN(s):       DE0006492903 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1761745200180 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2025 09:40 ET (13:40 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.