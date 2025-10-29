DJ PTA-News: a.i.s. AG: Wiederaufnahme des Börsenhandels
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
a.i.s. AG: Wiederaufnahme des Börsenhandels
Berlin (pta000/29.10.2025/14:40 UTC+1)
Die a.i.s. AG meldet heute, dass wir die Wiederaufnahme des Börsenhandels heute erreicht haben. Die Aktie ist ab sofort wieder an der Frankfurter Börse handelbar. Das Unternehmen hat daher einen entscheidenden Punkt seiner Restrukturierung beenden können.
