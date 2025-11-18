Anzeige
Dienstag, 18.11.2025
Skyharbour übernimmt 100% Russell Lake - Startschuss für die nächste Uran-Rally?
WKN: 649290 | ISIN: DE0006492903 | Ticker-Symbol: LUM
Frankfurt
18.11.25 | 10:37
0,240 Euro
+40,35 % +0,069
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
A.I.S AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
A.I.S AG 5-Tage-Chart
18.11.2025 10:21 Uhr
PTA-Adhoc: a.i.s. AG: Eingenkapitalmaßnahme durch Projekteinbindung

DJ PTA-Adhoc: a.i.s. AG: Eingenkapitalmaßnahme durch Projekteinbindung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

a.i.s. AG: Eingenkapitalmaßnahme durch Projekteinbindung

Berlin (pta000/18.11.2025/09:45 UTC+1)

a.i.s. AG setzt auf die globale Entwicklung der künstlichen Intelligenz und digitalen Technologie, um diese im Bereich der "Smart Cities", der neuen nachhaltigen Stadtentwicklung, anzuwenden und zu integrieren. Zunächst wird das Unternehmen mit Partnern im Immobiliensektor ein Großprojekt von 3.500 m(2) Gewerbefläche im Zentrum von Paris modernisieren und einbinden.

Der Hauptaktionär "L'Industrielle Franco-Allemande (IFA/UCPMI)"wird dabei 50 % der Anteile des Projektes einer beteiligten Holdinggesellschaft, im Rahmen einer Vereinbarung für lediglich EUR 20mio in die a.i.s. AG einbringen. Durch die angestrebte Umgestaltung werden Wettbewerbsvorteile erwarten wobei die Werthaltigkeit des Vorhabens, nach Abschreibung, auf EUR160mio. zunehmen soll, so die heutige Planung. Damit wird die a.i.s. AG einen weiteren Schritt einleiten, die vorgesehene regulatorischen Anforderungen für die Umwandlung zur Kommanditgesellschaft auf Aktien zu erfüllen.

Vorausgesetzt der Zustimmung einer nächsten Hauptversammlung, ist zudem vorgesehen, mit bis zu 10 % des Aktienkapitals am Markt zu einem Preis von bis zu 3 Euro je Aktie selber zu handeln.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      a.i.s. AG 
           Friedrichstraße 171 
           10117 Berlin 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Dr. Johan Bendien 
Tel.:         +49 30 30366 0502 
E-Mail:        h.bendien@ais-ag.eu 
Website:       www.ais-ag.eu 
ISIN(s):       DE0006492903 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1763455500716 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2025 03:45 ET (08:45 GMT)

© 2025 Dow Jones News
