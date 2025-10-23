Der skandinavische Elektronikdienstleister profitiert weiter von steigenden Ausgaben für Verteidigung und Luftfahrt. Das unterstreicht der Rekordauftragseingang im dritten Quartal, den Kitron am Donnerstagmorgen verkünden konnte. Zudem schraubt die Gesellschaft die Prognose für das laufende Geschäftsjahr leicht nach oben.Indes hat Kitron die Erwartungen an das dritte Quartal leicht verfehlt. Der Umsatz belief sich auf 167,8 Millionen Euro (Schätzung: 173,2 Millionen Euro). Operativer Gewinn: 14,6 ...

