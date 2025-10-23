Die Mensch und Maschine Software SE (MuM) hat die ersten neun Monaten im Geschäftsjahr 2025 mit dem zweitbesten Ergebnis der Unternehmensgeschichte abgeschlossen. In Erwartung eines starken Schlussquartals bestätigt der bayerische CAD/CAM/BIM-Spezialist nach Abschluss der Autodesk-Umstellung den erwarteten Ergebnissprung um 9 bis 19 Prozent im Gesamtjahr 2025 und stellt eine Dividende von 2,05 bis 2,15 Cent je Aktie in Aussicht. Das Nebenwerte-Magazin sprach mit dem Chairman Adi Drotleff und CFO Markus Pech über positive Impulse aus dem Bausektor, einen stärkeren Vertriebsfokus und das angepeilte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
