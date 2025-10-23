Die Aktien von RWE stehen am Donnerstag unter Druck. Es belastete eine Abstufung durch die Analysten der Citigroup. Sie hat die bisherige Kaufempfehlung für die Aktie gestrichen. Die anfänglich deutlichen Verluste konnten zuletzt aber eingedämmt werden. Auch eine wichtige Unterstützung blieb unangetastet.Citi-Analyst Piotr Dzieciolowski hat RWE von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 42,00 auf 39,50 Euro gesenkt. Der jüngste Kursanstieg sei unter anderem von der Hoffnung auf umfangreichere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
