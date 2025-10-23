Für die Rheinmetall-Aktie ging es zuletzt spürbar nach unten, doch seit Wochenbeginn dominieren die Käufer wieder das Geschehen. Auch am Donnerstag steigt der Rüstungstitel als einer der besten DAX-Werte um +1,5% und notiert aktuell bei 1.776,50 €. Das treibt den Kurs an und so kann es jetzt weitergehen. Volatiler Kursverlauf geht weiter Nach der starken Aufwärtsbewegung in der ersten Jahreshälfte präsentieren sich die deutschen Rüstungsaktien seit ...

