Anzu Partners, eine in den USA ansässige Beteiligungsgesellschaft für industrielle Technologien gibt heute bekannt, dass ExOne Global Holdings die beiden Unternehmen ExOne und voxeljet, zwei führende Unternehmen im Bereich der industriellen additiven Fertigung, unter einer gemeinsamen Holdingstruktur vereint.

Zukünftig werden die beiden Unternehmen ihre Aktivitäten zusammenführen, um Kunden ein erweitertes Produktportfolio,einen stärkeren Aftermarket-Support zu ermöglichen und die globale Präsenz zu stärken. Die ExOne Global Holdings wird die regionalen Standorte in Deutschland, den Vereinigten Staaten, Japan, China und Indien, weiterführen. Sie stellen die gemeinsame Organisation dar und werden die lokalen und regionalen Aktivitäten in allen Geschäftsbereichen fortführen und weiter ausbauen.

Im Rahmen der neuen Struktur:

Eric Bader, aktuell Managing Director der ExOne GmbH, übernimmt die Funktion als Chief Executive Officer der ExOne Global Holdings

Rudolf Franz, aktuell CEO der voxeljet AG, wird bis Ende des Jahres in seiner Funktion als CEO bleiben und danach dem Aufsichtsrat der Holding beitreten.

Whitney Haring-Smith, Managing Partner bei Anzu Partners, übernimmt die Funktion des Aufsichtsratsvorsitzenden der Holding Gesellschaft.

Diese Führungsstruktur soll die tiefgreifende fachliche Expertise beider Organisationen vereinen und zugleich eine starke strategische Steuerung sowie Kontinuität gewährleisten. Die Geschäftsführer in den jeweiligen Ländergesellschaften bleiben unverändert.

"Unsere Kunden und Partner werden künftig von Stabilität und Kontinuität profitieren," so Eric Bader "Mit der Zusammenführung von ExOne's Führungsrolle im Digital-Sandguss und voxeljet's Kompetenzen im großformatigen industriellen 3D-Druck für Sand- und Feinguss setzen wir darauf, unsere gebündelten Stärken optimal zu nutzen, Verlässlichkeit zu sichern und neues Wachstum zu fördern."

"Wir freuen uns sehr, zwei der renommiertesten Namen im industriellen Binder-Jet-Verfahren und im großformatigen Additive Manufacturing zusammenzuführen," sagt Whitney Haring-Smith. "Beide Unternehmen, ExOne und voxeljet, haben jeweils besondere Stärken und Kundenbeziehungen. Unter gemeinsamer Eigentümerschaft und Führung beabsichtigen wir, Innovationen schneller voranzutreiben und unsere Kundenbeziehungen noch weiter zu vertiefen."

"Ich bin geehrt, dem Aufsichtsrat der neuen Holding beizutreten," sagt Rudolf Franz. "Seit Jahrzehnten haben ExOne und voxeljet die Gießereiindustrie durch additive Fertigung geprägt und neue Standards gesetzt. Die Wiedervereinigung der Gründer und Pioniere des 3D-Sanddrucks stellt einen wichtigen neuen Schritt dar."

Durch die Zusammenführung der Organisationen schafft Anzu ein zukunftsfähiges Netzwerk für additive Fertigung, das auf Wachstum und Stabilität ausgelegt ist. Gemeinsam haben ExOne und voxeljet bereits mehr als 500 industrielle 3D-Drucker bei Kunden auf allen Kontinenten installiert. Im Rahmen der Strategie werden komplementäre Technologieportfolios, gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, effiziente operative 3D-Drucklösungen sowie Cross-Selling-Chancen über beide Kundenstämme hinweg genutzt.

Über Anzu Partners

Anzu Partners ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf Clean-Tech-, Industrie- und Life-Science-Technologieunternehmen mit hohem Transformationspotenzial spezialisiert hat. Das Unternehmen unterstützt Unternehmungen dabei, Innovationen durch Kapital, strategische Beratung, operative Expertise und globale Netzwerke erfolgreich zu kommerzialisieren. Im Jahr 2024 verwaltete Anzu Partners ein Vermögen von rund 1 Milliarde US-Dollar.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu erwarteten Synergien, Integration, Wachstum, finanzieller Leistung und Zeitplänen. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund von Risiken, Unsicherheiten und Annahmen erheblich abweichen. Anzu Partners und die beteiligten Unternehmen übernehmen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

