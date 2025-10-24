Was für ein Bounce von D-Wave. Für die Quantum-Aktie ging es nach einer scharfen Korrektur gestern um 16 % nach oben. Steigt die Trump-Regierung bei Quantum-Unternehmen ein? Dieses Gerücht macht die Runde. Auch der Energiehunger der KI-Datenzentren hält die Börse in Atem. Ein Profiteur aus Deutschland heißt Siemens Energy. Die Aktie läuft wie an der Schnur gezogen. Ein riesiges Thema in Nordamerika sind kleine Kernkraftreaktoren (SMRs). Die kanadische Regierung fördert die Branche massiv. Davon sollte First Hydrogen profitieren. Das Unternehmen will seine Wasserstoff-Kompetenz mit SMRs bündeln. Jetzt also kaufen?

