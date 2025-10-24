Während die wirtschaftlichen Aktivitäten in der EU zurückgehen und die deutsche Wirtschaft seit mehreren Quartalen in einer Rezession ist, setzt die EU ihr 19. Sanktionspaket gegen Russland auf und um. Nun setzt die EU u.a. auf Sanktionen gegen zwei wichtige chinesische Raffinerien: Liaoyang Petrochemical und Shandong Yulong Petrochemical, die jeweils russisches Erdöl verarbeiten. Auch Chinaoil Hong Kong, ein Handelsarm von PetroChina, wurde auf die Sanktionsliste gesetzt. Dass China sofort dagegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Finanzinvestor