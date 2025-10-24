Baar - Der Bauchemie- und Klebstoffhersteller Sika wurde in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 von starken Währungseffekten und einem schwachen Baumarkt in China gebremst. Nun lancieren die Innerschweizer ein Massnahmenpaket, das auch den Abbau von Arbeitsplätzen vorsieht. Der Umsatz ging von Januar bis September um 3,8 Prozent auf 8,78 Milliarden Franken zurück, wie Sika am Freitag mitteilte. Unter Ausklammerung der Währungseffekte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
