Der DAX hat am Donnerstag nach einen durchwachsenen Tag am Ende mit einem leichten Plus aus dem Handel gehen können. Der deutsche Leitindex legte 0,2 Prozent zu auf 24.207,79 Zählern. Unterstützung erhielt er dabei auch von der Aktie von SAP, die im Tagesverlauf deutlich in den positiven Bereich vorrücken konnte. Zum Wochenschluss dürfte es noch ein paar Punkte weiter nach oben gehen. Der Broker IG taxiert den DAX am Freitagmorgen 0,2 Prozent höher auf 24.265 Punkte.Auf der Terminseite stehen heute ...

