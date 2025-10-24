Hensoldt profitiert von der wachsenden Nachfrage nach Verteidigungstechnologie und hat seine Prognose angehoben. Gleichzeitig stärkt die US-Regierung strategisch Zukunftsbranchen wie Quantencomputing: Nach Investitionen in Intel sollen Firmen wie IonQ oder D-Wave staatliche Unterstützung erhalten. Das treibt die Aktien der Branche an. Insgesamt zeigt sich: Staatliche Förderung befeuert Hightech- und Rüstungswerte - mit Chancen, aber auch politischen Risiken. Alle Infos zum heutigen Handelsstart ...Den vollständigen Artikel lesen ...
