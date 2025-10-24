Der Elektronikdienstleister Kitron hat am Donnerstag mit den Zahlen zum dritten Quartal bei Umsatz und Ergebnis die Erwartungen der Analysten verfehlt. Kein Beinbruch. Denn ein Rekordauftragseingang sorgt für jede Menge Wachstumsfantasie in den kommenden Quartalen. An der Heimatbörse in Oslo schoss der AKTIONÄR-Hot-Stock aus Ausgabe 06/25 auf ein frisches Allzeithoch.DNB Carnegie bezeichnete in einer ersten Reaktion den Kursanstieg als "fair". Analyst Eirik Rafdal erwartet, dass der Konsens nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär