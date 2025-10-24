FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf Handelsgespräche zwischen den USA und China dürfte vor dem Wochenende für steigende Kurse am deutschen Aktienmarkt sorgen. Der X-Dax indizierte den Dax am Freitag knapp eine Stunde vor Handelsbeginn 0,2 Prozent höher bei 24.264 Punkten. Auf Wochensicht deutet sich ein Plus von 1,8 Prozent an. Auch der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird moderat höher erwartet.

US-Präsident Donald Trump wird Chinas Präsident Xi Jinping nach Angaben des Weißen Hauses am kommenden Donnerstag (Ortszeit) in Südkorea treffen. Der US-Präsident hatte das Treffen mit Xi jüngst erneut angekündigt und ein Handelsabkommen in Aussicht gestellt.

Spannend könnte es am Nachmittag werden, wenn die Verbraucherpreise in den USA im September veröffentlicht werden. "Anleger und Analysten rechnen damit, dass die Inflation wieder angestiegen ist und vor dem Komma sogar die 3 zurückkehrt", schrieb Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Das werde die US-Notenbank zwar nicht von einer Zinssenkung in der kommenden Woche abhalten; ein starker Preisanstieg könne aber den weiteren Zinspfad beeinflussen.

Im vorbörslichen Handel auf Tradegate stiegen Hensoldt -Aktien um fast 5 Prozent. Am Vorabend hatte das Rüstungsunternehmen von steigenden Aufträgen berichtet. Auch Rheinmetall -Aktien legten vorbörslich zu.

Papiere von Nordex verloren 2 Prozent und Teamviewer 1 Prozent. Die Investmentbank Odd BHF hat die Kaufempfehlungen für die Aktien des Windturbinenherstellers und des Software-Anbieters gestrichen./bek/jha/

DE000A0D6554, DE0007030009, DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145, DE000A0C4CA0, DE000A2YN900, DE000HAG0005