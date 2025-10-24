Schaffhausen - Die Beteiligungsgesellschaft BB Biotech hat im dritten Quartal mit 448 Millionen Franken einen hohen Gewinn erzielt, nach Verlusten in den beiden Quartalen davor. Nebst einem verbesserten Marktumfeld haben laut einer Mitteilung vom Freitag auch breite Fortschritte in dem auf den Biotech-Sektor ausgerichteten Portfolio dazu geführt. Mehrere Unternehmen im Portfolio von BB Biotech hätten bedeutende klinische und kommerzielle Meilensteine ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.