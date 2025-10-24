Die Mannheimer brauchen frisches Geld und greifen zur Anleihe. Deutsche Rohstoff (ISIN DE000A0XYG76) plant die Platzierung einer Unternehmensanleihe über bis zu 50 Millionen Euro. Der Kupon liegt bei sechs Prozent pro Jahr, die Laufzeit beträgt fünf Jahre. Die Zeichnungsfrist läuft vom 27. Oktober bis 10. November. Das Geld soll vor allem ins US-Öl- und Gasgeschäft fließen. Flexibilität durch breitere Finanzierung: Das Unternehmen will die Finanzierung breiter aufstellen. Über die Hälfte der Mittel dient zunächst der teilweisen Rückführung von US-Kreditlinien. Das senkt die Abhängigkeit von Banken ...

