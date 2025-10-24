Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
17/10/2025
FR0013230612
1 016
18.2319
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
20/10/2025
FR0013230612
564
18.3799
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
21/10/2025
FR0013230612
707
18.3268
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
22/10/2025
FR0013230612
474
18.2579
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
23/10/2025
FR0013230612
264
18.3846
XPAR
TOTAL
3 025
18.2991
