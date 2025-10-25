Bioxyne vs. Canopy Growth und Aurora: Finanzielle Stärke als seltener Stabilitätsanker bei Cannabis-Aktien

Anzeige / Werbung

Werbung-Interessenkonflikte und Disclaimer beachten -Auftraggeber: Bioxyne Ltd. (ISIN: AU000000BXN6)

Während viele Cannabisunternehmen weiterhin Verluste anhäufen, weist Bioxyne Limited (WKN A3EW8X, AU000000BXN6) eine gesunde Bilanz auf. Der australische Hersteller medizinischer Cannabisprodukte hat für das Geschäftsjahr 2026 eine Umsatzprognose von 68 bis 75 Millionen AUD und ein EBITDA zwischen 11,5 und 13,5 Millionen AUD veröffentlicht. Damit gelang dem Unternehmen ein deutlicher Sprung gegenüber dem Vorjahr, in dem der Umsatz rund 29,6 Millionen AUD betrug. Nach einem Verlust im Vorjahr erzielte Bioxyne 2025 bereits wieder einen Nettogewinn von knapp 4,9 Millionen AUD. Das Unternehmen finanziert seine Expansion weitgehend aus dem operativen Cashflow und hält laut jüngstem Bericht liquide Mittel von über 7,6 Millionen AUD bei einer nahezu schuldenfreien Struktur.

Stabiles Wachstum

Im Gegensatz zu Branchenpionieren wie Canopy Growth (WKN A140QA, ISIN CA1380351009) oder Aurora Cannabis (WKN A2P4EC, ISIN CA05156X1087), die auch 2025 erneut Verluste im dreistelligen Millionenbereich auswiesen, setzt Bioxyne auf Effizienz und solide Margen. Während Canopy jüngst Personal abbaute und Produktionsstandorte schloss, investiert Bioxyne gezielt in Fertigung und Export, gestützt auf seine GMP-zertifizierten Produktionsanlagen.

Mit einem Liefervertrag über rund 56 Millionen AUD für medizinisches Cannabis nach Deutschland verfügt das Unternehmen zudem über gesicherte Erlöse, die einen Großteil der Prognose bereits untermauern.

Stabiles Fundament

Die Verbindung aus solider Finanzlage, klar definierten Ertragszielen und zunehmender Nachfrage in Europa verschafft Bioxyne eine stabile Ausgangsposition im Cannabis-Sektor. Während zahlreiche Wettbewerber auf Kapitalmaßnahmen angewiesen sind, setzt das Unternehmen auf operative Leistung und industrielle Erfahrung.

Für das Jahr 2026 zeichnet sich ab, dass Bioxyne zu den ersten Anbietern im Segment gehören könnte, die eine dauerhaft positive operative Marge erreichen. Dies wäre ein relevanter Schritt in einer Branche, die sich zunehmend von wachstumsgetriebenen Erwartungen hin zu messbaren Ergebnissen entwickelt.

Quelle

https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20250829/pdf/06nl3f69fjjgmp.pdf

https://www.sharecafe.com.au/2025/08/29/bioxyne-asxbxn-announces-fy2026-revenue-and-ebitda-guidance/

Bioxyne Ltd

ISIN: AU000000BXN6

https://bioxyne.com/

Enthaltene Werte: AU000000BXN6,CA05156X8843