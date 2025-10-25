Die Münchner setzen auf Patentschutz für ihr Geschäft. Circus (ISIN DE000A2YN355) hat sechs neue Patente im Bereich Verteidigung und autonome KI-Robotik eingereicht. Die Schutzrechte betreffen den autonomen Roboter CA-M, der für militärische und sicherheitskritische Einsätze entwickelt wurde. Das Unternehmen will damit Eintrittsbarrieren für Wettbewerber schaffen und seine Technologieführerschaft sichern. Von der Küche zum Militär: Circus startete mit Robotern für die Nahrungszubereitung in der Gastronomie. Jetzt schwenkt das Unternehmen zunehmend auf den Verteidigungssektor um. Der CA-M Roboter ...

