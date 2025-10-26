ZenaTech expandiert in Südkalifornien: Neuer Schub für Drohnendienstleistungen im öffentlichen Sektor

Anzeige / Werbung

ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA; FWB: 49Q; BMV: ZENA) baut seine Drone-as-a-Service-Plattform (DaaS) weiter konsequent aus. Das Unternehmen mit Fokus auf KI-gestützte Drohnentechnologie, Softwarelösungen und Quantencomputing hat ein Übernahmeangebot für ein Vermessungs- und Ingenieurbüro in Südkalifornien unterzeichnet. Der Zielbetrieb verfügt über einen etablierten Kundenstamm aus staatlichen und gewerblichen Auftraggebern sowie umfassende Erfahrung im Bereich öffentlicher Bauvorhaben.

Mit dem geplanten Zukauf will ZenaTech die eigene Marktpräsenz in der wachstumsstarken Region Südkalifornien weiter festigen und neue Anwendungsfelder im Bereich Vermessung, Inspektion und Umweltmonitoring erschließen. Die Drohnenlösungen sollen künftig verstärkt zur Modernisierung staatlicher und kommunaler Projekte beitragen.

Starke Positionierung im Schlüsselsektor Infrastruktur

"Südkalifornien ist bei öffentlichen Bauvorhaben und Infrastrukturprojekten eine der größten und dynamischsten Regionen des Landes, vom Ausbau des Verkehrswesens über die Modernisierung von Versorgungseinrichtungen bis hin zur ökologischen Raumplanung", erklärt CEO Shaun Passley, Ph.D. Er betont: "Durch diese Übernahme würden wir unsere Präsenz im Bereich DaaS in einer Region stärken, in der fortschrittliche Vermessungstechniken und eine schnelle Datenlieferung von entscheidender Bedeutung sind."

Im Fokus stehen laut Passley unter anderem Anwendungen zur Erkennung von Waldbränden, zur Geländeüberwachung und zur Kartierung von Umweltschäden - essenzielle Funktionen in einer Region, die regelmäßig von Naturkatastrophen betroffen ist. ZenaTech will mit seinen datenbasierten Drohnenlösungen einen Beitrag zum Aufbau widerstandsfähigerer Infrastrukturen leisten.

Beschleunigte Expansion in den US-Markt für öffentliche Arbeiten

Mit der Übernahme legt ZenaTech einen weiteren Grundstein für die Durchdringung des US-Markts für Infrastruktur- und Ingenieursdienstleistungen. Ziel ist es, die eigenen Drohnentechnologien in bestehende staatliche Projekte des übernommenen Unternehmens zu integrieren - inklusive Datenerhebung, Analyse und Automatisierung. Darüber hinaus soll der Einsatz der Technologie bei der Katastrophenhilfe und regionalen Planung ausgebaut werden.

"Wir sehen enorme Möglichkeiten für die Erweiterung des Portfolios im Bereich öffentlicher Arbeiten sowie für den Ausbau drohnenbasierter Dienste", so Passley weiter. Der Fokus liegt auf Lösungen, die Behörden in kritischen Bereichen unterstützen - etwa durch Echtzeitdaten bei Waldbränden oder bei der Wiederherstellung beschädigter Infrastruktur nach Naturereignissen.

Klares Ziel: 25 Standorte bis Mitte 2026

Bislang hat ZenaTech bereits elf Übernahmen abgeschlossen. Bis Mitte 2026 sollen es 25 Standorte für Drone-as-a-Service sein. Im Zentrum steht dabei ein flexibles, skalierbares Modell für Unternehmen und Behörden. Das Angebot reicht von Vermessung über Inspektion und Präzisionslandwirtschaft bis hin zur Hochdruckreinigung - alles durch Drohnenlösungen, die Investitionen in eigene Systeme überflüssig machen.

Das Unternehmen setzt auf ein wiederkehrendes Geschäftsmodell und übernimmt gezielt profitable Betriebe, die sich für eine Transformation durch Drohnentechnologie eignen. Ziel ist der Aufbau eines landesweiten Dienstleistungsnetzwerks, das bestehende Kundenbeziehungen nutzt und innovative Technologie nahtlos integriert.

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

