Aktien im Fokus: St George Mining bestätigt weitere hochgradige Seltenerd- und Niobfunde bei Araxá

Westliche Erweiterung nimmt Gestalt an

St George Mining Limited (ISIN: AU000000SGQ8) hat weitere hochgradige Analyseergebnisse von seinem Araxá-Seltenerd- und Niobprojekt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais gemeldet. Die neuesten Ergebnisse stammen aus dem Diamantbohrloch AXDD002, einem großflächigen Step-out-Bohrloch, das etwa 150 Meter westlich der aktuellen JORC-konformen Mineralressourcenschätzung (MRE) von 40,6 Mio. Tonnen mit 4,13% Gesamtgehalt an Seltenerdoxiden (TREO) niedergebracht wurde.

Das Bohrloch durchteufte 87,7 Meter mit 2,95% TREO und 0,41% Nb2O5 ab nur 2 Metern Tiefe. Innerhalb dieses breiten Abschnitts wurden mehrere höhergradige Zonen identifiziert, darunter 70 Meter mit 3,02% TREO und 0,43% Nb2O5 ab 2 Metern sowie ein herausragendes Intervall von 3,05 Metern mit 6,72% TREO und 0,73% Nb2O5 ab 11,65 Metern. Darüber hinaus wurde eine weitere hochgradige Zone mit 1,00 Meter bei 7,89% TREO und 0,95% Nb2O5 ab 56,6 Metern festgestellt, was die durchgehend hohen Gehalte innerhalb des Abschnitts unterstreicht.

Hoher Anteil an magnetischen Seltenerden festgestellt

Für nachgelagerte Industrien besonders interessant ist das hohe NdPr:TREO-Verhältnis, das im Bohrloch AXDD002 bis zu 31% erreicht. Dies weist auf eine starke Konzentration magnetischer Seltenerdoxide hin - wichtige Ausgangsstoffe für Dauermagnete, wie sie in Elektrofahrzeugen, Windkraftanlagen und anderen Hochtechnologien eingesetzt werden.

Der Durchschlag untermauert das Potenzial für Ressourcenerweiterungen und baut auf den Ergebnissen des ersten Diamantbohrlochs AXDD001 auf. Dieses lag 230 Meter westlich der aktuellen Ressourcengrenze und lieferte ebenfalls eine breite, hochgradige Seltenerdmineralisierung ab Oberfläche. Zusammengenommen bestätigen die beiden Bohrlöcher, dass sich die Mineralisierung deutlich über die bestehende Ressourcengrenze hinaus erstreckt - ein starkes Argument für eine bedeutende Erhöhung des Ressourcenvolumens.

Bestätigung von Umfang und Wachstumspotenzial

"Die Ergebnisse von Bohrloch AXDD002 stützen weiterhin das Potenzial für eine erhebliche Vergrößerung der hochgradigen Seltenerd- und Niobvorkommen beim Projekt Araxá", sagte John Prineas, Executive Chairman von St George Mining.

"Die mächtige, hochgradige mineralisierte Zone, die in unserem zweiten großflächigen Step-out-Bohrloch durchteuft wurde, erweitert das karbonatitgebundene System weiter nach Westen - rund 150 Meter über die derzeitige Ausdehnung der MRE hinaus."

Er ergänzte: "Zusätzlich zu unserem ersten Diamantbohrloch - einem großflächigen Step-out 230 Meter westlich der MRE, das 98 Meter hochgradiger Seltenerdmineralisierung ab Oberfläche durchteufte - ist uns ein starker Start bei der Erweiterung der Ressourcen in Araxá gelungen."

"Die Kombination aus hohen Gehalten und durchgehender Kontinuität unterstützt das Potenzial für eine erhebliche Ressourcenerweiterung am Ende der laufenden Bohrkampagne."

Bohrkampagne nimmt Fahrt auf

Da die Mineralisierung nun als offen bestätigt wurde, erwartet St George weitere Bohrungen zur Erkundung seitlicher und tieferer Ausdehnungen. Das vergrößerte Vorkommen bietet klare Perspektiven für weiteres Ressourcenwachstum.

Die Bohrarbeiten bei Araxá laufen rund um die Uhr. Vor Ort sind drei Diamantbohrgeräte sowie ein Reverse-Circulation-(RC)-Bohrgerät im Einsatz. Weitere Analyseergebnisse werden innerhalb der nächsten zwei Wochen erwartet.

Ausblick: Araxá als Rohstoffquelle von globaler Bedeutung

Nachfolgende Arbeiten beinhalten detaillierte mineralogische Untersuchungen, um die Verteilung der magnetischen Seltenerden und von Niob im System besser zu erfassen. Diese Programme zielen darauf ab, das volle Potenzial von Araxá zu erschließen und seine Rolle als global bedeutende Quelle für Seltenerden und Niob weiter zu stärken.

"Mit einer bereits bestätigten Weltklasse-Ressource und unserer Lage in einer etablierten Bergbauregion, die einen potenziell beschleunigten Entwicklungsweg unterstützt, entwickelt sich das Araxá-Projekt zu einer herausragenden Chance, die Bemühungen der westlichen Welt zu unterstützen, neue und sichere Lieferketten für Seltenerden außerhalb Chinas aufzubauen", schloss Prineas.

