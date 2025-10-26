Es ist ein für Anleger recht ungewohntes Bild. Die BNP Paribas-Aktie verliert innerhalb von sechs Tagen rund -11% an Wert. Für die französische Großbank ist das ein außergewöhnlich hoher Wochenverlust. Was steckt hinter dem heftigen Kurseinbruch und sollten Anleger jetzt in die Bankaktie einsteigen? Ein wegweisender Prozess geht verloren Auslöser des Kursrückgangs der BNP Paribas-Aktie war ein verlorener Gerichtsprozess in den USA. Worum ging es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de