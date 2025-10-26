Es ist ein für Anleger recht ungewohntes Bild. Die BNP Paribas-Aktie verliert innerhalb von sechs Tagen rund -11% an Wert. Für die französische Großbank ist das ein außergewöhnlich hoher Wochenverlust. Was steckt hinter dem heftigen Kurseinbruch und sollten Anleger jetzt in die Bankaktie einsteigen? Ein wegweisender Prozess geht verloren Auslöser des Kursrückgangs der BNP Paribas-Aktie war ein verlorener Gerichtsprozess in den USA. Worum ging es ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.