Infineon hat die Unterstützung bei 32,00 Euro am 10. Oktober mit einem Kurs von 31,99 Euro getestet und ein erneuter Test wurde am 14. Oktober bei 31,725 Euro beendet. Der erste Ausbruchversuch über die 100- und 200-Tage-Linie ist gescheitert, mal sehen ob in der kommenden Woche der Ausbruch gelingt. Wenn man die Bewertungen auf finanzen.net anschaut, findet man 9 x kaufen und 1 x halten, die Kursziele liegen im Bereich zwischen 39,00 Euro und 49,00 ...

