© Foto: Deutsche Börse AGGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 14:00 Uhr, Frankreich: Pernod Ricard, Hauptversammlung 19:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Börse, Q3-Zahlen 22:00 Uhr, Niederlande: NXP Semiconductors, Q3-Zahlen 22:00 Uhr, USA: Whirlpool, Q3-Zahlen 22:30 Uhr, USA: Nucor, Q3-Zahlen USA: Avis Budget, Q3-Zahlen USA: Bed Bath & Beyond, Q3-Zahlen
