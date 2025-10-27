Das Technologieunternehmen Circus (ISIN: DE000A2YN355) geht in die Ukraine und richtet in Kiew Deployment-Teams ein. Die Teams sollen den zukünftig geplanten Einsatz der autonomen CA-M KI-Robotersysteme vor Ort begleiten und für einen reibungslosen Betrieb sorgen. Erste lokale Partnerschaften sind bereits vertraglich vereinbart. Das Unternehmen, das sich auf KI-gesteuerte Robotiklösungen für die autonome Lebensmittelversorgung spezialisiert hat, sieht in der Region einen wachsenden Bedarf für seine Technologie. Die CA-M Systeme sollen bereits in den kommenden Monaten in der Ukraine in Betrieb ...

