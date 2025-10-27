Original-Research: Masterflex SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Masterflex SE Unternehmen: Masterflex SE ISIN: DE0005492938 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 27.10.2025 Kursziel: 21,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach

Preview Q3: Wachstumskurs dürfte fortgesetzt werden



Masterflex wird am 05. November den Bericht für das dritte Quartal 2025 vorlegen. Wir gehen auch aufgrund der etwas verbesserten konjunkturellen Rahmenbedingungen davon aus, dass der Spezialschlauchhersteller weiterhin auf einem guten Weg ist, die eigene Guidance zu erreichen.



[Tabelle]



Anhaltendes Wachstum erwartet: In diesem Umfeld gehen wir davon aus, dass Masterflex im dritten Quartal sowohl den Umsatz als auch das operative Ergebnis des Vorjahres übertreffen wird. Auf der Top Line erwarten wir eine sequenzielle Verbesserung der Dynamik gegenüber dem Vorquartal (+1,6% yoy), das durch den Kalendereffekt der frühen Osterfeiertage negativ beeinflusst wurde. Gleichzeitig würde unsere prognostizierte Wachstumsrate von +4,3% yoy auch eine Steigerung ggü. H1 (+3,4% yoy) darstellen. Margenseitig erwarten wir eine Trendfortsetzung der letzten Quartale, in denen Masterflex sich operativ auf hohem Niveau weiter verbessern konnte. Dies gelang insbesondere durch eine gesteigerte Produktionseffizienz, wenngleich Anlaufkosten für das neue Werk in Marokko weiterhin leicht belastend wirken dürften. Im traditionell starken dritten Quartal prognostizieren wir eine EBIT-Marge von 15,1% (+0,6PP yoy).



Frühindikatoren leicht verbessert: Das Sentiment in der deutschen Industrie hat sich im Jahresverlauf 2025 von den Mehrjahrestiefständen schrittweise gesteigert, wenngleich die Stimmung weiterhin unterhalb des neutralen Niveaus liegt. So hat sich der ifo-Index des verarbeitenden Gewerbes von -24,6 Punkten zu Jahresbeginn auf -12,4 Punkte im September erholt, während der für Masterflex besonders relevante Sub Index für Vorleistungsgüter zuletzt bei -14,8 lag nach -28,7 zu Jahresbeginn.



[Abbildung]



Fazit: MZX dürfte in Q3 den Wachstumskurs fortsetzen und mit dem Rückenwind der jüngsten Aufträge auch für 2026 bestens aufgestellt sein. Angesichts des niedrigen EV/EBITs von 8,2x (2026e) bei weiterhin starken langfristigen Wachstumsperspektiven bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung bei unverändertem Kursziel.







