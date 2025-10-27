Nakiki (ISIN: DE000WNDL300) überrascht mit einer positiven Korrektur: Der Verlust im ersten Halbjahr 2024 fällt wohl signifikant niedriger aus als im veröffentlichten Halbjahresabschluss dargestellt. Diese erfreuliche Nachricht ergibt sich aus der laufenden Erstellung des Konzern-Jahresabschlusses 2024, der voraussichtlich im November veröffentlicht wird. Die Finanzholding will zeitnah einen korrigierten Halbjahresabschluss vorlegen, der die verbesserte Ertragslage widerspiegelt. Dass sich bei der detaillierten Aufarbeitung herausstellt, dass es dem Unternehmen besser geht als zunächst angenommen, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.