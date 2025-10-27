Nakiki (ISIN: DE000WNDL300) überrascht mit einer positiven Korrektur: Der Verlust im ersten Halbjahr 2024 fällt wohl signifikant niedriger aus als im veröffentlichten Halbjahresabschluss dargestellt. Diese erfreuliche Nachricht ergibt sich aus der laufenden Erstellung des Konzern-Jahresabschlusses 2024, der voraussichtlich im November veröffentlicht wird. Die Finanzholding will zeitnah einen korrigierten Halbjahresabschluss vorlegen, der die verbesserte Ertragslage widerspiegelt. Dass sich bei der detaillierten Aufarbeitung herausstellt, dass es dem Unternehmen besser geht als zunächst angenommen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
