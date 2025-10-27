Zürich - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) dürfte im dritten Quartal 2025 einen hohen Gewinn erzielt haben. Laut einer Schätzung der UBS wird sie dank dem starken Anstieg des Goldpreises und der positiven Entwicklung an den Aktienmärkten ein Plus von 25 bis 30 Milliarden Franken ausweisen können. Mit diesem Quartalsergebnis könnte die SNB den Verluste aus der ersten Jahreshälfte (-15,3 Mrd) kompensieren, heisst es in einer am Montag veröffentlichten ...

