Während die Wall Street im KI-Rausch schwelgt, bleibt Jay Goldberg skeptisch. Der Seaport-Analyst sieht Parallelen zur Dotcom-Blase - und hält Nvidias Bewertung für gefährlich überzogen.Der einzige Nvidia-Bär an der Wall Street bleibt bei seiner skeptischen Haltung - trotz einer Kursrallye von mehr als 3.000 Prozent seit 2020. Jay Goldberg, Senior Analyst bei Seaport Global Securities, ist derzeit der einzige unter 80 Analysten, der die Aktie von Nvidia mit "Verkaufen" einstuft. Sein Kursziel liegt mit 100 US-Dollar weit unter dem Konsens von 220 US-Dollar. "Bei Nvidia kann viel mehr schiefgehen als richtig laufen", wird Goldberg von Bloomberg zitiert und vergleicht den aktuellen KI-Hype …