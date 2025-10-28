© Foto: Julian Stratenschulte/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 06:00 Uhr, Großbritannien: HSBC Holdings, Q3-Zahlen 07:00 Uhr, Deutschland: Ceconomy, Q4-Umsatz 07:00 Uhr, Frankreich: Air Liquide, Q3-Umsatz 07:30 Uhr, Deutschland: Symrise, Q3-Zahlen 07:30 Uhr, Frankreich: Danone, Q3-Umsatz 08:00 Uhr, Großbritannien: Anglo American, Q3-Umsatz 08:15 Uhr, Spanien: Iberdrola, Q3-Zahlen 10:55 Uhr, USA: UnitedHealth Group, Q3-Zahlen 11:00 Uhr, USA: UPS, Q3-Zahlen 12:00 Uhr, USA: American Tower, Q3-Zahlen 12:15 Uhr, USA: PayPal, Q3-Zahlen 17:45 Uhr, Schweiz: Temenos Group, Q3-Zahlen 18:00 …Den vollständigen Artikel lesen ...
