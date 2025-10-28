Drohnen, Robotik und Rüstung sorgen derzeit für einen Run auf Aktien wie DroneShield und TKMS. NEO Battery Materials ist noch ein Geheimtipp. Das Unternehmen entwickelt moderne Batterien, die länger halten und schneller laden - ideal für Drohnen, Roboter und Elektrofahrzeuge. Erste Aufträge zeigen: Die Kommerzialisierung hat begonnen. Wann reagiert die NEO-Aktie? DroneShield beeindruckte zuletzt mit einem Umsatzplus von über 1.000 %. Bald könnten die richtig großen Aufträge an Land gezogen werden. TKMS wiederum hat ein gelungenes Börsendebüt gefeiert. Jetzt steht die Unternehmensentwicklung im Fokus. Kommt der nächste Großauftrag aus Indien?

