Der Smartphone-Gigant steigt mit den Beschleunigerkarten AI200 und AI250 in den lukrativen Markt für KI-Infrastruktur ein. Die Ankündigung wurde an der Börse euphorisch aufgenommen: Die Anleger feierten den Schritt mit einem zweistelligen Kurssprung. Der Halbleiterkonzern Qualcomm vollzieht eine wegweisende strategische Neuausrichtung. Das von CEO Cristiano Amon geführte Unternehmen gab am Montag seinen offiziellen Einstieg in den Markt für Beschleuniger für künstliche Intelligenz bekannt und nimmt damit die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 ARIVA.de