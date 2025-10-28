Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) treibt ihre internationale Expansionsstrategie konsequent voran und nimmt dabei den asiatischen Markt ins Visier. Das auf Unternehmenskäufe und -sanierungen spezialisierte Beteiligungsunternehmen hat finale Verhandlungen über den Erwerb von 67 Prozent der Anteile an zwei chinesischen Automobilzulieferern aufgenommen. Es geht um die Gesellschaften Hwaseung Special Rubber (Taicang) und Hwaseung Auto Parts (Taicang), die von der börsennotierten koreanischen Hwaseung Corporation verkauft werden sollen. Mit einem Jahresumsatz von über 100 Millionen Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
