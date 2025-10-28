Die SIG Group AG (ISIN: CH0435377954) musste im dritten Quartal 2025 einmalige Aufwendungen in Höhe von 320 Millionen Euro vor Steuern verbuchen. Der weltweit führende Anbieter von Verpackungslösungen für Lebensmittel und Getränke reagiert damit auf die schwachen Marktbedingungen und passt seine Geschäftsstruktur an. Die Wertminderungen betreffen mehrere Bereiche, darunter das Bag-in-Box- und Standbeutel-Geschäft mit rund 100 Millionen Euro sowie das Geschäft mit gekühlten Kartonpackungen in Höhe von etwa 85 Millionen Euro. Auch Kapazitäten im Bereich aseptischer Kartonpackungen wurden mit rund ...

