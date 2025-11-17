Neuhausen am Rheinfall - Der Verpackungsspezialist SIG hat einen neuen CEO gefunden. Er heisst Mikko Keto und wird seine Position im ersten Halbjahr 2026 antreten, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Der Finne Keto mit Jahrgang 1967 ist seit 2022 CEO des dänischen Unternehmens FLSmidth, das Anlagen, Systeme und Dienstleistungen für die globale Bergbauindustrie herstellt. Davor war er unter anderem für den Liftbauer Kone und Nokia tätig. Keto ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.